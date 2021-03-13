İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Hedef mavi kategori
Yeniden normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüp Sultan Camii bahçesinde açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Tüm AVM’leri 2 günde denetledik., cuma ve perşembe günü. Yeme-içme ve kafe yerleriyle ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz insanlar artık 1 yıldan sonra KOVİD-19’la ilgili tedbirlerin ne anlama geldiğini, HES koduyla içeri girilebileceğini, yüzde 50 kapasiteye uyma ile çok samimi gayretleri olduğunu gördüm.
Denetimde işlem yapmak için değil, hiçbir vatandaşımızın o hizmetten KOVİD-19’a yakalanmama gibi bir bilinç olduğunu gördük.
İstanbul’da sağlık çalışanlarımızdan maalesef 33 arkadaşımız hayatını kaybetti. Dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre 29 bin 320 vatandaşımız Kovid-19’dan vefat etti. Yarın 14 Mart tıp bayramı. Sokağa çıkma kısıtlamamız var.
Vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanedeki yatışların artmadığını biliyoruz. Bu rakamları tek elden Sağlık Bakanımız açıklıyor.