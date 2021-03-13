İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Hedef mavi kategori

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüp Sultan Camii bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Tüm AVM’leri 2 günde denetledik., cuma ve perşembe günü. Yeme-içme ve kafe yerleriyle ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz insanlar artık 1 yıldan sonra KOVİD-19’la ilgili tedbirlerin ne anlama geldiğini, HES koduyla içeri girilebileceğini, yüzde 50 kapasiteye uyma ile çok samimi gayretleri olduğunu gördüm.

Denetimde işlem yapmak için değil, hiçbir vatandaşımızın o hizmetten KOVİD-19’a yakalanmama gibi bir bilinç olduğunu gördük.

İstanbul’da sağlık çalışanlarımızdan maalesef 33 arkadaşımız hayatını kaybetti. Dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre 29 bin 320 vatandaşımız Kovid-19’dan vefat etti. Yarın 14 Mart tıp bayramı. Sokağa çıkma kısıtlamamız var.

Vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanedeki yatışların artmadığını biliyoruz. Bu rakamları tek elden Sağlık Bakanımız açıklıyor.