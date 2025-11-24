  • İSTANBUL
Gündem İstanbul Valiliğinden flaş karar! Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Gündem

İstanbul Valiliğinden flaş karar! Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliğinden flaş karar! Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre; Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak.

İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi.7

Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" 

