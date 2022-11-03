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Yerel İstanbul Valiliği duyurdu: O iskele yarın kapalı olacak
Yerel

İstanbul Valiliği duyurdu: O iskele yarın kapalı olacak

İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi yarın vapur seferlerine kapalı olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:18:00 -
İstanbul Valiliği duyurdu: O iskele yarın kapalı olacak

Duyuruda, İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında 4 Kasım 2022 Cuma 14.30-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nin seferlere kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu saatler arasında yapılacak tüm seferlerin tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı kaydedilerek, "Beşiktaş bağlantılı tüm seferlerimiz belirtilen saatler arasında tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı için gecikmeler yaşanabileceğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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