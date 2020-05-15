İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, her ay düzenli olarak bölgedeki 1357 aileye kuru gıda paketi ulaştırıyor.

Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ve bütün dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu günlerde Vakıflar Haftası kutlaması için verilen desteğe teşekkür etti.

Akdeniz, "Bildiğiniz gibi bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle Vakıflar Haftası kutlamalarımız sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılıyor. Bu hafta Vakıflar Haftası olması münasebetiyle gıda paketi yardımlarımız da sürüyor. Pandemiye rağmen hayır hizmetlerimizi de restorasyon işlemlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Osmanlı bakiyesi coğrafyamızda da bu hizmetlerimizi yıl boyu devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünce her ay düzenli olarak yardımların devam ettiğini belirten Akdeniz, "Bölgemizde bin 357 aile, 5 bin 478 kişiye kuru gıda paketi yardımı her ay düzenli yapılmaktadır. Bunun yanında öğrenci bursu, muhtaç maaşı gibi yardımlarımız da ayrıca devam etmektedir." bilgisini verdi.

Akdeniz, yardım kolilerini ekipleriyle vatandaşlara ulaştırdı.

2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un vatandaşlar için yazdığı ramazan tebrik mektubunu okudu.