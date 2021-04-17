İstanbul Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Lise son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, İstanbul üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?