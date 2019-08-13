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İstanbul trafiğine Süper Kupa finali için planlama

Süper Kupa final maçında Liverpool ile Chelsea arasında yarın oynanacak müsabaka nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

13 Ağustos 2019 Salı 18:07
İstanbul trafiğine Süper Kupa finali için planlama

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 22.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri çerçevesinde , bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

Bu kapsamda yarın saat 10.00'dan 15 Ağustos 04.00'e kadar Bomonti-Dolmabahçe tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinden, İnönü Caddesine Selime Hatun sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taksim Bölgesinden Geliş Güzergahı, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Nişantaşı-Maçka bölgesinden geliş gidiş güzergahı, Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü, Mebusan Yokuşu'nun kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesinin olduğu yer(Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere, Karaköy istikametinden geliş gidiş güzergahı, Süleyman Seba Caddesi ile Şair Nedim Caddesinin kesiştiği kavşaktan itibaren sadece Maçka istikametine akım verilecektir. Maçka Caddesinden Beşiktaş istikametine akım verilmeyecek, ara sokaklardan çıkan akım da Maçka istikametine yönlendirilecek.

Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi, Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yer, Çırağan Caddesi'nden Beşiktaş Meydan istikameti araç trafiğine kapalı olacak. Akım, Eski Yıldız Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek.

Açıklamada Kadırgalar Caddesindeki stadyuma yakın tek şeridin, stat D4-D6 kapılarının ön bölgesi, stadyumun kuzeyinde, stadyum ile belediye yerleşkesinin arasında bulunan Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi'nin Bomonti-Dolmabahçe tünel çıkışını Kadırgalar Caddesine bağlayan yolun 18 Ağustos 00.00'a kadar uzun süreli trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.

Divan Kavşağı, Tarlabaşı Bulvarı, Halaskargazi Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Mebusan Yokuşu, Barbaros Bulvarı, Piyalepaşa Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Refik Saydam Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:07
  1. İstanbul
  2. UEFA Süper Kupa

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