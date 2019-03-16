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İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar? İstanbul TOKİ evleri ücreti 2019

TOKİ projesinde en çok merak edilen sorulardan biri İstanbul'da TOKİ fiyatları ne kadar sorusuydu. Vatandaşların merakla beklediği bu sorunun yanıtı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin sosyal konut projesinin detayları açıklandı. İşte TOKİ İstanbul için başvurmayı düşünen vatandaşların merakla beklediği TOKİ İstanbul fiyatları ve detaylar...

16 Mart 2019 Cumartesi 08:56
İstanbul TOKİ fiyatları ne kadar? İstanbul TOKİ evleri ücreti 2019

TOKİ projesinde en çok merak edilen sorulardan biri İstanbul'da TOKİ fiyatları ne kadar sorusuydu. Vatandaşların merakla beklediği bu sorunun yanıtı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin sosyal konut projesinin detayları açıklandı. İşte TOKİ İstanbul için başvurmayı düşünen vatandaşların merakla beklediği TOKİ İstanbul fiyatları ve detaylar...

TOKİ İstanbul fiyatları ne kadar?

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ile 140 projeyle yürüttüğü 50 bin sosyal konut içinde en çok İstanbul’daki projelerin fiyatları merak ediliyordu. İstanbul’daki 5 projedeki konutlar için fiyat listesi açıklandı. 2+1 yani alt gelir grubuna yönelik konutlarda fiyatlar 195 bin 500 liradan, taksitler de 652 liradan başlıyor.

İstanbul’da Başakşehir’de (Ayazma, Hoşdere, Kayabaşı) yer alan 3 projede fiyatlar aynı. 2+1 dairelerin fiyatı 238 bin lira, aylık taksitleri de 793 lira. Tuzla Konaşlı projesinde fiyat 199 bin lira olurken, taksitler 663 lira olarak belirlendi. İstanbul’un en ucuzu Silivri için ise toplam 195 bin 500 lira, aylık 652 lira taksit ödenecek.

TOKİ başvuruları ne zaman?

Sosyal konutlara başvurular şehit aileleri harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 15-19 Nisan, engelliler için 8-12 Nisan, emekliler için 25 Mart-5 Nisan, diğer başvurular için 6-22 Mart arasında yapılacak.

TOKİ nedir?

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 08:56
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