İstanbul Tıp Fakültesi'nde yerinde dönüşüm sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede etkin rol oynayan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeniden yapılanma çalışmaları da devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremde hasar gören binaların bir kısmının yıkım işlemi son bularak arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Arkeolojik çalışmaların bittiği alanlarda çelik konstrüksiyon binaların yapımına hız kazandırıldı. İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki çalışmaları Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek anlattı.

“Ciddi ameliyatların yapıldığı 300 yataklı bir hastane binası planladık”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tükek,ifadelerini kullandı.

“Korona'da ön planda savaşan bölümlerin olduğu bir bina buraya planlıyoruz”

Çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların da başlatıldığını belirten Tükek, “Arkeolojik kazı sonrasında da bu arada projesi hazırlandı. Bir Dahili Tıp Bilimleri, enfeksiyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları gibi korona virüste ön planda savaşan bölümlerin olduğu bir bina buraya planlıyoruz. Özellikle 38 bin metrekarelik bir binanın burada inşallah bu arkeolojik kazı çalışmaları bittikten sonra temel atıp inşaatına başlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“9 bin metrekarelik bir çelik konstrüksiyonlu bina oluşturuyoruz”

Eski Çocuk Hastalıkları binasının hasarlı olduğunu hatırlatan Tükek, “O binayı yıkmıştık. Şimdi o çocuk binasının orada da 9 bin metrekarelik bir çelik konstrüksiyonlu bina oluşturuyoruz. Ağustos ayında bitmesini planlıyoruz. O binaya da Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümlerini taşımayı planlıyoruz. Orada yoğun bakımları, ameliyathaneleri olan hakikaten güzel bir yer yapıyoruz. Şu an üçüncü katı çıkıldı, 5 katlı şekilde planlandı. Her katı bin 800 metrekare olacak şekilde toplam 9 bin metrekare. İçinde 6 tane ameliyathane, 14 tane yoğun bakım ünitesi ve poliklinikleri, 130 yataklı bir hastane binası olarak planlıyoruz. Arkasından da Beyin Cerrahi ve Nörolojinin olduğu binayı yıkıp o binanın da hasarlı, daha doğrusu sıkıntılı olan binayı da yıkarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” dedi.