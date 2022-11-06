İSTANBUL - TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı TEM Otoyolu Pendik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Özgür K. idaresindeki 34 EOG 974 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ekber Ç'nin kullandığı 34 GY 8986 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 34 GY 8986 plakalı araçtaki İlknur Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, İlknur Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.