İstanbul Sprint Triatlonu 18 Ekim'de yapılacak
ANKARA (AA) - İstanbul Sprint Triatlonu, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber düzenlenecek organizasyonun Beylikdüzü'nde yapılacağı belirtildi.
Yaş grupları ve paratriatlon kategorilerinde sprint mesafede gerçekleşecek yarışlara başvurunun, Spor İstanbul'un etkinlik sayfasından 13 Ekim'e kadar yapılabileceği ifade edildi.
Parkur haritalarının ise İstanbul Valiliği'nde yapılacak koordinasyon toplantısından sonra belli olacağı kaydedildi.