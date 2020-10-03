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Spor İstanbul Sprint Triatlonu 18 Ekim'de yapılacak
Spor

İstanbul Sprint Triatlonu 18 Ekim'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:14:34 -
İstanbul Sprint Triatlonu 18 Ekim'de yapılacak

ANKARA (AA) - İstanbul Sprint Triatlonu, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber düzenlenecek organizasyonun Beylikdüzü'nde yapılacağı belirtildi.

Yaş grupları ve paratriatlon kategorilerinde sprint mesafede gerçekleşecek yarışlara başvurunun, Spor İstanbul'un etkinlik sayfasından 13 Ekim'e kadar yapılabileceği ifade edildi.

Parkur haritalarının ise İstanbul Valiliği'nde yapılacak koordinasyon toplantısından sonra belli olacağı kaydedildi.

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