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Gündem İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İstanbul Sözleşmesi adlı fesat projesinin toplumu zehirlediğini belirterek derhal yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:42:00 -

14 Mart 2012’de kabul edilen ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin meşrulaştırdığı eşcinsel sapkınlıkta ilk ahlaksızlık gerçekleşti.

Türkiye'deki ilk erkek erkeğe yapılan sapkın evlilikle ilgili gazeteci yazar Süleyman Özışık dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aile kavramını ayakları altına alarak toplumu felakete sürükleyen İstanbul Sözleşmesi'nin neden olduğu tehlikeye dikkat çeken Özışık, "Bunlar kendi aralarında eğlenmiyor." dedi.

"Kız ve erkek çocuklarınızı kurban vereceksiniz"

Durumun ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Süleyman Özışık, şunları söyledi:

"Bunlar sadece kendi aralarında yapmıyor. Kendi araların bir eğlence de değil. Yakında kız ve erkek çocuklarınızı bu yapıya ve bu yapının içindeki sapkınlara kurban vereceksiniz. Yakında bu iş mahalle aralarına kadar düşecek. Bunlar, sizin çocuklarını alıp bu pisliğin bu sapkınlığın içine sürükleyecek."

Topluma zehir saçan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hükümete çağrıda bulunan gazeteci yazar Özışık, "Umarım iş başındaki hükümet, İstanbul Sözleşmesi denilen lanet şeyi bir an önce gündemimizden çıkarır." diye konuştu.

 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kavramıyla gizlenen ve esas amacının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasına zemin hazırlayan Batı dayatması sözleşmeyle ilgili Süleyman Özışık şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi'ndeki maddeleri ilk okuduğumda çok fazla göz tırmalamıyor. Ama o maddelerin kanunlara yansıması yani mahkemelere yansıması, mahkemelerin çıkardığı kararlar, onları emsal hale getiriyor. Ve o emsal kararlar ülkeye bir felakete sürüklüyor."

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Yorumlar

Emre

Buna imza atanlar vebalinden kurtulamaz
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kemal CINAR

yarrabi sen bizleri koru ne hallere dusmusuz. reis insaallah istanbul sozlesmesini iptal eder. ayni zamanda turkiyede kurulan dernek ve vakiflarin yurt disindan para yada yardim almasini yasaklar. yoksa cok adam bulurlar ortaligi karistirmak icin
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