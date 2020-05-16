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İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirdi hedef oldu!

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk, İstanbul Sözleşmesi'ndeki flört kelimesini eleştirince sapkınların hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:02:00 -

İstanbul sözleşmesindeki flört kavramını eleştiren Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk'un sözleri azgın azınlık tarafından cımbızlanıp kullanılarak hedef tahtasına yerleştirildi.

Prof. Dr. Muttalip Kutluk, "13 yaşında flört yapabilirsin ama sen diyorsun ki çocuk doğurmayacaksın diyorsun. Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım." yorumunda bulunduktan sonra, şöyle konuştu, "15 yaşında bir kızın evlenmesine ben karşı çıkarım, 18 yaşında evleneceğim dese zihinsel olarak ben yine karşı çıkarım. Okulunu oku derim." dedi.

Bu sözler sonrası azgın azınlık "sapık" diye sosyal medyada hastag açarak Prof. Dr. Muttalip Kutluk'a saldırdılar. Mor Çatı Vakfı'nın başını çektiği bazı sitelerde yer alan ifadelerse kendilerini ele verir cinstendi. Mor Çatı Vakfı'nın internet sitesinde yer alan bazı ifadelerse akıllara zarar ifadelerle dolu, Batı beslemesi bu site "cinsel flört" taçlandırılırken, namusun lafını bile açmak şiddet olarak tanımlanıyor.

Aynı çete dışkı sevici Celal Şengör'ün minik bir kız çocuğu hakkındaki sözlerine çıt çıkaramamıştı.

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