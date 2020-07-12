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Aktüel

İstanbul semalarında görüntülendi! Kuyruklu yıldız hayran bıraktı

‘C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız’, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:52:00 - 2020-07-12 23:56:02
İstanbul semalarında görüntülendi! Kuyruklu yıldız hayran bıraktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından mart ayında keşfedilen ve adını ‘NEOWISE’ teleskobundan alan ‘C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız’, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.

Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği Ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.

En uygun zaman sabah namazı vakti

Kuzey Yarım Kürede göktaşını izlemek için en uygun vakitler sabah şafak sökmeden önce ya da akşam alacakaranlıkta. Meraklıların göktaşını görebilmeleri için ufuk çizgisinden gözlerini ayırmamaları gerekiyor. Daha net görmek için ise uzmanlar bir dürbün ile bakılmasının yeterli olacağını belirtiyor.

Astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları yayınladı:

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