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Gündem İstanbul semalarında görülmüştü! Yeşil ışığın sırrı ortaya çıktı
Gündem

İstanbul semalarında görülmüştü! Yeşil ışığın sırrı ortaya çıktı

İstanbul semalarında gece saatlerinde görülen yeşil ışığın göktaşı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 14:23:00 -

İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına yansıdı.

Türkiye Uzay Ajansı ise İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık(mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur."

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