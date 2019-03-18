İstanbul seçim oy verme saati İstanbul'da oy kullanma saat kaçta bitiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimler için oy kullanma saatlerini son dakika olarak açıkladı. Yaklaşım 58 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçim 2019 oy verme saatleri merak edilmekte. Yaklaşık 11 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul’da oy kullanma saatleri saat kaçta başlayacak. İstanbul’da oy verme saat kaçta sona erecek? İşte İstanbul YSK oy verme saatleri. Seçim saat kaçta başlıyor 2019, oy kullanma saatleri son dakika, haberler saat kaçta başlıyor YSK, saat kaça kadar oy kullanılır, oylar saat kaçta açıklanacak, seçim saat kaçta başlıyor YKS son durum. İstanbul'da oy kullanma saati sabah 08:00'da başlayacak akşam 17:00'da sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için hazırlanan seçim takvimi işliyor. Takvime göre, yerel seçim için muhtarlıklarda 4 Ocak'ta askıya çıkarılan listeler 17 Ocak perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kaldırılmıştı. Peki askıya çıkarılan seçmen listelerinde kaç seçmen var? Askıya çıkarılan listelerde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 28 milyon 944 bin 306’sı kadın, 28 milyon 149 bin 679’u ise erkek. Peki seçimlerde ilk kez oy kullanacakların sayısı ne kadar olacak? Son 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne toplam 1 milyon 2 bin 392 seçmen 18 yaşını doldurarak, seçimlerde oy kullanma hakkı elde etti. bu rakam toplam seçmen sayısının 1.8’ine denk geliyor.