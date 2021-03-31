İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 14.04.2021 tarihine kadar İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular da kabul edilmeyecek.

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