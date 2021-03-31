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Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, akademik birimlerine tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:23:00 -
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 14.04.2021 tarihine kadar İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular da kabul edilmeyecek.

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