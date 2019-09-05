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İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

05 Eylül 2019 Perşembe 09:42
İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kent genelinde okul çevrelerinde genel uygulama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm şube ve ilçelerde, emniyet müdürlüklerine bağlı personelin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Mobil Okul Timleri (MOT) okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:42
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