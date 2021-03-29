İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi, mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin nitelikleri belirtilen kadrolarına ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 100 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Prof. Dr., Doç. Dr. ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)
Adaylar 12 Nisan 2021 tarihine kadar, şahsen veya posta yoluyla başvurmalarını yapmaları gerekmektedir.
Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL
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