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Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi, mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin nitelikleri belirtilen kadrolarına ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 100 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:07:00 -
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Prof. Dr., Doç. Dr. ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları  gerekmektedir.  (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)

Adaylar 12 Nisan 2021 tarihine kadar,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmalarını yapmaları  gerekmektedir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

 Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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