Diyanet ezan saati kaçta. Namaz vakitleri Müslümanlar tarafından sorgulanmakta. Namaz kılmak için namazın şartlarına riayet etmek gerekir. İstanbul namaz vakitleri anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam Miraç'tan sonra Beş vakit namaz farz kılınınca Cebrail Aleyhisselam'a Cenabı Allah göndermiş ve 2 gün boyunca Cebrail Aleyhisselam Efendimizin tabiri ile Kabe'nin yanında Hz Peygamber'e imamlık yapmış ve namaz vakitlerini öğretmiştir. Öğle namazı ile başlamış ilk günü öğle namazı hemen güneşin güneşin göğsün ortasından zeval dediğimiz batıya doğru kayması ile birlikte kıldırmış, sonra ikindi namazını akşam namazını yatsı namazını vesaire iki gün bu şekilde devam etmiş ve Efendimiz aleyhisselatu vesselam beş vakit namazı bizatihi Cebrail vasıtasıyla öğrenmiş, daha sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cebrail’den (a.s) öğrendiği bu vakitlere uygulamalı olarak ashabına öğretmiş. Bir Hadis-i şerifinde Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Ben nasıl namaz kılıyorsam nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız sizde o şekilde namaz kılın” buyurmuş.

Dolayısıyla hazret-i peygamber aleyhissalâtü vesselâm'ın namaz vakitleri ile ilgili bizatihi uygulamalarını fakihler, sahabe-i kiramdan itibaren başlayarak alimlerimiz tespit etmişler o bu tespitlere uygun olarak namaz vakitleri belirlenmiş ve kılınmaya devam etmiştir. Bugün Diyanetimiz biz bunların çok ince hesaplarını yaparak takvimleri belirlemiş bulunuyor. Namaz güneşe göre kılındığı için namaz vakitlerinde herhangi bir oynama söz konusu olmuyor.

İstanbul namaz vakitleri

İstanbul namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri sayfasından tüm il ve ilçelerin namaz saatlerini öğrenebilmekte. Diyanet namaz vakitleri uygulamasını da vatandaşlar cep telefonlarına indirebilmekteler. İstanbul namaz vakitleri günlük öğrenebileceği gibi Diyanet İstanbul namaz vakitleri haftalık, İstanbul namaz vakitleri aylık olarak da öğrenilebilmekte. Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden günlük namaz saatlerini imsak saat kaçta başlıyor, güneş kaçta doğuyor. Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden öğle ezanı saat kaçta okunuyor, ikindi namazı saat kaçta giriyor, akşam namazı vakti ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor, yatsı namazı saat kaçta kılınıyor? Ezan vaktine ne kadar bir zaman var? Ezan kaçta okunacak, ezanın okunmasına ne adar bir süre var? gibi sorularına cevap bulmak mümkün.

İstanbul haftalık namaz vakitleri

Haftalık namaz vakitleri İstanbul, İstanbul namaz vakitleri eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos haftalık İstanbul namaz vakitleri anlık olarak öğrenilebileceği gibi, İstanbul aylık namaz vakitlerini de öğrenmek yine diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden öğrenmek mümkün.

İstanbul namaz vakitleri aylık

İstanbul namaz vakitlerin aylık olarak da takip mümkün. Aylık İstanbul namaz vakitlerini öğrenmek için diyanet namaz vakitleri uygulamasına girip İstanbul sabah, öğle, ikinci, akşam ve yaktı namazı saatlerini aylık olarak da görmek söz konusudur.

İstanbul cuma namazı saati

İstanbul cuma namaz vakti, İstanbul’da cuma saat kaçta? Cuma namazı için öğle ezanı saat kaçta okunacak? Soruları da Müslümanlar için haftanın bayram günü olarak kabul edilen cuma günü cuma namazı için camileri dolduran vatandaşlar tarafından da sorgulanmakta. İstanbul cuma namazı saat kaçta? Sorusuna yine diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden cevap bulmak mümkün.

Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saati, bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namaz saatleri de yine Ramazan ve Kurban Bayramı namazı için camiye gidip bayram namazı kılacak Müslümanlar tarafından da araştırılmakta. Bayram namaz vakitlerini de yine diyanet namaz vakitleri uygulaması üzerinden öğrenmek mümkün.

Namaz vakitleri indir

Namaz vakitlerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namaz vakitleri sayfasından indirilirsiniz. Diyanet Namaz vakitleri sayfası için tıklayınız.

Namaz vakitleri Diyanet sayfasına giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan MOBİL UYGULAMA yazısını tıklayın.

Açılan pencereden Diyanet Mobil Hizmetleri sayfasının açıldığını göreceksiniz. Diyanet mobil namaz vakitleri kısmında hangi ilin namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız o ilin tüm namaz vakitlerini günlük, haftalık, aylık olarak görebiliriniz. Bunun yanında indirdiğiniz namaz vakitleri sayesinde kıble yönünü bulmanızı sağlayan pusula ile kıble yönü bul hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Namaz vakitleri ile namaz saateni ne kadar kaldığını anlık olarak da görebilirsiniz. Uyuyorsunuz ya da çalışıyorsunuz namaz vaktinin geldiğini hatırlatmak amacıyla namaz saati öncesine alarm kurabilirsiniz. Günün ayet ve hadislerini yine mobil uygulama sayesinde okuyabilirsiniz. Diyanet mobil namaz vakitlerini android indir, İOS indir, Windows indir, Apple indir tercihlerinden birini seçerek yapabilirsiniz.