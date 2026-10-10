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Yerel Kötü haber geldi! Hayvanına bakmak için ahıra girdi saldırıya uğradı
Yerel

Kötü haber geldi! Hayvanına bakmak için ahıra girdi saldırıya uğradı

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Kötü haber geldi! Hayvanına bakmak için ahıra girdi saldırıya uğradı

Konya Ereğli'de ahırda ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk hayatını kaybetti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde ahırda yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Cahı Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Baştürk, ahırda ineğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

 

Baştürk, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baştürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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