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Dünya Yaralılar var, uçuşlar durduruldu! Riyad’daki havalimanına balistik füze saldırısı
Dünya

Yaralılar var, uçuşlar durduruldu! Riyad’daki havalimanına balistik füze saldırısı

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Yaralılar var, uçuşlar durduruldu! Riyad’daki havalimanına balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın 3 numaralı terminali balistik füze saldırısının hedefi oldu.

Suudi Arabistan’da son günlerde havalimanlarını hedef alan saldırılara bir yenisi eklendi.

 

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi kaynaklar, Husilerin başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tesisteki 3 numaralı terminale yönelik saldırıda bazı kişilerin yaralandığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havalimanındaki faaliyetlerin geçici süreliğine askıya alındığını da bildirdi.

 

Olayın ardından tesiste tahliye çalışması başlatılırken, bölgeye birçok ambulans sevk edildi. Havalimanındaki görgü tanıkları, tesis içinde panik dolu anlar yaşandığını kaydetti.

 

Çeşitli havayolu şirketleri, saldırının ardından bölgedeki hizmetlerini iptal etti. Etihad Airways ve Qatar Airways şirketleri, Riyad'la bağlantılı çeşitli hizmetlerini askıya alırken, bazı iptallerin pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Uluslararası sivil havacılık trafiğinin takip edildiği çevrim içi kaynaklarda, bölgeye gelen uçuşlarda aksaklık yaşandığı kaydedildi. Havalimanı yönetimi ise, yolculara tesise gelmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan sağlık kaynakları, birçok kişinin yaralandığını ve en az 5 kişinin yoğun bakıma alındığını iddia etti.

Daha önce de havalimanı vurulmuştu

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti. Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na 6-7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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