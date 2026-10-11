BİM'den büyük ekran avcılarına dev fırsat! TCL'in 65 inçlik QLED dev ekranı uygun fiyatla raflara geliyor!
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Perakende devi BİM, evinde sinema keyfi yaşamak isteyen tüketicileri sevindirecek yeni kampanyasını duyurdu. 11 Ekim tarihinde raflarda yerini alıyor.
TCL’in 65 inçlik dev ekran boyutuna sahip 65T61C kodlu akıllı televizyon modeli, Google TV desteği ve geniş uygulama ekosistemiyle sınırlı sayıda raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 11 Ekim tarihinde raflarda yerini alıyor.
4K QLED canlılık ve Dolby ses teknolojisiyle seyir zevki tavan yapacak!
İnce ekran çerçeveleriyle modern bir tasarıma imza atan cihaz, 4K çözünürlük ve HDR desteğinin yanı sıra QLED panel teknolojisi sayesinde canlı ve son derece parlak bir görüntü kalitesi vaat ediyor. Dolby Audio ses desteği, Wi-Fi ve fare/klavye bağlantısına imkan veren Bluetooth özellikleri sunan 60 Hz yenileme hızlı bu dev televizyon, 34.900 TL’lik cazip kampanya etiketiyle alıcılarını bekliyor.
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