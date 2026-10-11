Dünyanın çayını Rize demliyor!

Türk çayı, kendine özgü aroması ve üretim özellikleriyle dünya pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, üzerine kar yağan çaylık alanlarda yetişmesiyle öne çıkan Türk çayı, 2026 yılının ocak-eylül döneminde dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştı.

119 ülkeye Türk çayı

Yılın ilk 9 ayında Türkiye’den 3 bin 360 ton çay ihraç edildi. Bu satışlardan toplam 25 milyon 21 bin 548 dolar gelir elde edildi.

Türk çayının en önemli pazarları arasında Birleşik Krallık, Belçika ve ABD öne çıktı. İlk 9 ayda Birleşik Krallık’a 6 milyon 366 bin 50 dolar, Belçika’ya 5 milyon 989 bin 977 dolar, ABD’ye ise 1 milyon 804 bin 526 dolar değerinde çay gönderildi.

İhracatın yüzde 37’si Rize’den

Türkiye’nin çay üretiminin merkezi konumundaki Rize, ihracatta da ağırlığını ortaya koydu. Kentten ocak-eylül döneminde, başta Belçika olmak üzere 25 ülkeye 1.820 ton çay ihraç edildi.

Rize’nin bu ihracattan sağladığı gelir 9 milyon 205 bin 793 dolara ulaştı. Böylece Türkiye'nin toplam çay ihracatının değer bakımından yaklaşık yüzde 37’si Rize tarafından gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanında Türk çayı

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Mustafa Okutan, yılın ilk 9 aylık ihracat performansını olumlu değerlendirdi.

Türk çayının kendine has özellikleri, üretim kalitesi ve Rize ile özdeşleşmiş güçlü imajının uluslararası pazarlardaki ilgiyi artırdığına dikkat çeken Okutan, ihracat yapılan ülke sayısının sektör açısından önemli olduğunu belirtti.

Okutan, Türk çayının farklı coğrafyalardaki bilinirliğinin giderek arttığını, mevcut pazarlardaki payı büyütmenin yanı sıra yeni ülkelere ulaşmayı da hedeflediklerini kaydetti.

Gözler yılın son aylarında

Sektörün yıl sonuna ilişkin beklentilerinin de yüksek olduğunu aktaran Okutan, özellikle son aylarda ihracatın daha fazla ivme kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Hedeflerinin hem ihraç edilen çay miktarında hem de elde edilen gelirde önceki dönemin üzerine çıkmak olduğunu belirten Okutan, Türk çayının kalitesi, doğallığı ve kendine özgü üretim şartlarının yeni pazarlarda daha güçlü biçimde tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde ihracat yapılan ülke sayısını daha da artırarak Türk çayının dünya pazarındaki payını büyütmeyi hedefliyor.