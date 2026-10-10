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Gündem İstanbul'da hissedilen deprem oldu
Gündem

İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak belirlendi.

 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak ölçtü.

Öte yandan Yalova açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un yanı sıra çevredeki birçok ilde de hissedildi.

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