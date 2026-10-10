İstanbul'da hissedilen deprem oldu
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Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da hissedilen deprem oldu
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği 7.96 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak ölçtü.
Öte yandan Yalova açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un yanı sıra çevredeki birçok ilde de hissedildi.
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