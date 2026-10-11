Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Mecit Yüksel, 60 yıllık ata mirası olan geleneksel toprak kovanlarda ürettiği tamamen katkısız balın kilosunu 3 bin TL'den satışa sundu. Hiçbir şekilde şeker veya şerbet kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle elde edilen bu özel bal yoğun talep görürken, üretici piyasadaki sahte bal kirliliğine karşı vatandaşları uyardı. Artan maliyetler nedeniyle gezginci arıcılığın bitme noktasına geldiğini belirten Yüksel, gerçek balın değerinin hak ettiği yerde korunması gerektiğinin altını çizdi.