Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

Arıcılıktaki en büyük sorunun sahte bal ve haksız rekabet olduğunu söyleyen Yüksel, "1 kilo tatlının bin 500 lira olduğu bir ortamda biz gerçek balın kilosunu hak ettiği fiyata satmakta zorlanıyoruz. Türkiye’de üretilen gerçek ve şekersiz bal ülke ihtiyacının yüzde 25’ini bile karşılayamayacak durumdayken her tarafta ucuza bal satılıyor. Tüketicilere çağrım balı marketten veya sağdan soldan değil bizzat arıcıdan almalarıdır" dedi.