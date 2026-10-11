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Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

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Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Mecit Yüksel, 60 yıllık ata mirası olan geleneksel toprak kovanlarda ürettiği tamamen katkısız balın kilosunu 3 bin TL'den satışa sundu. Hiçbir şekilde şeker veya şerbet kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle elde edilen bu özel bal yoğun talep görürken, üretici piyasadaki sahte bal kirliliğine karşı vatandaşları uyardı. Artan maliyetler nedeniyle gezginci arıcılığın bitme noktasına geldiğini belirten Yüksel, gerçek balın değerinin hak ettiği yerde korunması gerektiğinin altını çizdi.

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Foto - Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

Malatya Pütürge’ye bağlı Gündüz Mahallesi’nde arıcılık yapan Mecit Yüksel, 60’ı geleneksel toprak kovan, 250’si de fenni kovan olacak şekilde 310 kovanda bal üretimi yapıyor. 10 yıldır ata mirası toprak kovan bal üretimine yoğunlaşan Yüksel ,bu sezon 2 ton bal elde etti. Ballarını farklı fiyatlardan satan Yüksek, toprak balın kilosunu 3.000 TL’den, kara kovan balı 2.000 TL’den, petek balı 1.200 TL’den süzme balı da 1.100 TL’den satıyor.

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Foto - Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

Toprak kovan üretimin ata mirası olduğunu söyleyen Yüksel, "25 yıldır arıcılık yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır 50-60 yıllık ata mirası olan toprak kovanlarda bal üretimine ağırlık verdim. Bu kovanlara hiçbir şekilde şeker, şerbet veya katkı maddesi vermiyoruz. Toprak kovan geleneğini yaşatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

Arıcılıktaki en büyük sorunun sahte bal ve haksız rekabet olduğunu söyleyen Yüksel, "1 kilo tatlının bin 500 lira olduğu bir ortamda biz gerçek balın kilosunu hak ettiği fiyata satmakta zorlanıyoruz. Türkiye’de üretilen gerçek ve şekersiz bal ülke ihtiyacının yüzde 25’ini bile karşılayamayacak durumdayken her tarafta ucuza bal satılıyor. Tüketicilere çağrım balı marketten veya sağdan soldan değil bizzat arıcıdan almalarıdır" dedi.

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Foto - Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor

Artan girdi maliyetlerinin gezginci arıcılığı da olumsuz etkilediğini belirten Yüksel, "Ben gezginci bir arıcıyım. Yıllarca Adana’ya kışlatmaya giderdik ancak yükselen mazot ve nakliye maliyetleri yüzünden 4-5 senedir gidemiyoruz. Benim gibi arıcıların yüzde 90’ı artık yola çıkamıyor. Eskiden 1 kilo bal sattığımızda 3-4 kilo et alabiliyorduk şimdi ise 1 kilo bal ancak 1 kilo et ediyor" şeklinde konuştu.

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