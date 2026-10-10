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Hakan Çalhanoğlu golle döndü

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hakan Çalhanoğlu golle döndü

A Milli Takım'da sakat olduğu için kadroya alınmayan Hakan Çalhanoğlu, İnter'de golle geri döndü.

#1
Foto - Hakan Çalhanoğlu golle döndü

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter 3-0'lık skorla kazandı.

#2
Foto - Hakan Çalhanoğlu golle döndü

HAKAN GOLLE BİRLİKTE GERİ DÖNDÜ - Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Petar Sucic, 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 31. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

#3
Foto - Hakan Çalhanoğlu golle döndü

A Milli Takım'da sakat olduğu için kadroya alınmayan Hakan, ilk 11'de başladığı mücadeledeki performansıyla alkış topladı.

#4
Foto - Hakan Çalhanoğlu golle döndü

Bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükselten Inter, zirve yarışını sürdürdü. Parma ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Parma ise Torino'yu konuk edecek.

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