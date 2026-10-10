Kılıçdaroğlu sordu Halk TV’nin patronu sustu! Laf salatasını bırak cevap ver Cafer!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı yayında, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu yerin dibine soktu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV'nin sahibi neden Türkiye'ye gelmiyor?

Sahibi yabancı bir ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı dünyanın hangi ülkesinde var?

Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Doğru haber vereceksiniz.

Bizim arkadaşlarımız RTÜK'e, "Bu yalandır" diye bildirdiler.

RTÜK, "Bizim görev alanımıza girmez" diye bir yazı yazdı.

Görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın...”

Cafer Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermek yerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla laf salatası yaptı.

Mahiroğlu'nun laf salatası şöyle:

Sayın Butlan Kılıçdaroğlu, yine Halk TV’yi ve şahsımı hedef almış. 13 yıl boyunca Atatürk’ün koltuğunda oturmuş, demokratik bir kurultayda seçimi kaybetmiş, 80 yaşına yaklaşmış, CHP gibi köklü bir Cumhuriyet kurumuna genel başkanlık yapmış bir zatın bugün düştüğü durum ibretliktir. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, kendi partisinin seçilmiş belediye başkanlarını, delegelerin iradesiyle göreve gelmiş genel başkanını ve Türkiye’nin bağımsız medya kuruluşunu hedef alıyor. Muhalefetin yükseldiği bir dönemde, kirasının kim tarafından, nereden ve nasıl ödendiği belli olmayan ofisinde, seyyar iftiracılar ve trollerle, sinsi organizasyonlar yürüten zat kalkmış beni ve Halk TV’yi hedef gösteriyor. Bugün için tek bir şey söyleyeceğim: Sen, Türkiye siyasetinin başına gelmiş en talihsiz vakasın!