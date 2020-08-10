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Eğitim

İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Bugün açıklanan sonuçların ardından tercih sonuçlarında yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreçleri başlıyor. LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:09:00 -
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri

İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da bir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleşmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.

İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar 

Tüm İllerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları için tıklayın

LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi LGS tercihlerinin bugün açıklanmasıyla birlikte öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. E-okul VBS Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan en önemli ve güncel sayfa. Veli ve öğrenciler sayfa üzerinden eğitim dönemlerinde sınav sonuçları ve devamsızlık bilgilerine ulaşabiliyorken, şimdi de LGS tercih sonuçları bu sayfa üzerinden öğreniebiliyor.

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