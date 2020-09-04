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Aktüel İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:19:13 -
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de arasında bulunduğu 11 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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