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Gündem İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı?
Gündem

İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı?

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabı üzerinden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonuna ilişkin yaptığı açıklamanın ardından birçok vatandaş, geçici bir süre ile kapatılan istasyonun ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı? Mecidiyeköy istasyonu ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:21:00 -
İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı?

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatıldığı belirtildi. Söz konusu istasyonda çalışma sona erdiğinde sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden duyuru yapılacağı da ifade edildi.

Bu süre zarfında seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde gerçekleştirilecek. Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine ulaşabilecek. Peki, İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı? Mecidiyeköy istasyonu ne zaman açılacak? 

İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı?

Söz konusu metro istasyonunun ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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