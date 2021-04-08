Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatıldığı belirtildi. Söz konusu istasyonda çalışma sona erdiğinde sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden duyuru yapılacağı da ifade edildi.

Bu süre zarfında seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde gerçekleştirilecek. Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine ulaşabilecek. Peki, İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı? Mecidiyeköy istasyonu ne zaman açılacak?

İstanbul Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı açıldı mı?

Söz konusu metro istasyonunun ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.