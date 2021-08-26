İstanbul KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri İstanbul Avrupa Asya yakası KYK kız ve erkek yurtları
İstanbul KYK yurtları merak ediliyor. KYK yurt başvuruları 2021 YKS tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte merak edilir oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci üniversiteler eğitimlerine uzaktan olarak devam etti. Salgın nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim gerçekleştirdiğinden GSB KYK yurt başvuruları yapılamadı. 2021 2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle geçecek olması hasebiyle üniversite tercihinde bulunlar da KYK yurt adreslerini sorgular oldu. Peki 2021 KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB KYK yurtları nerede var? KYK yurtları İstanbul’da nerede var? İstanbul KYK yurdu sorgula. İşte GSB KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…
İstanbul KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.
KYK İstanbul yurtları
Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile İstanbul oldu. Peki İstanbul’da KYK yurdu nerede var? İstanbul KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adresi. İşte İstanbul KYK yurtları ve KYK İstanbul adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları Avrupa ve Asya yakası...
İstanbul KYK yurtları
İstanbul Avrupa yakası KYK yurt adresleri
İstanbul KYK EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 534-86-33
Faks: 02125234281
Adres :: TOPKAPI MAH.ADNAN MENDERES VATAN BULVARI. NO:127 FATİH/İSTANBUL
İstanbul KYK KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 517-94-72
Faks: 02125181888
Adres :: ŞEHSUVARBEY MAH. CÖMERTLER SOK. NO:4 KUMKAPI FATİH- İST.
İstanbul KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 516-32-50
Faks: 02125182250
Adres :: BİNBİRDİREK MAH. PEYKHANE SOKAK NO:20 CEMBERLİTAŞ/FATİH
İstanbul KYK VEZNECİLER YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 513-32-71
Faks: 02125133271
Adres :: KALENDERHANE MAH. 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. NO:3 ŞEHZADEBAŞI / FATİH /İSTANBUL
İstanbul KYK BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 223-04-68
Faks: 02122230469
Adres :: PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL
İstanbul KYK ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 222-55-10
Faks: 02122225511
Adres :: KAPTAN PAŞA MAHALLESİ HALİT ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:8
İstanbul KYK ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 546-23-30
Faks: 02125462330
Adres :: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul
İstanbul KYK SADABAD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 294-98-70
Faks: 0212 294 83 74
Adres :: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL
İstanbul KYK FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 541-57-24
Faks: 2125415724
Adres :: BEŞYOL MH. BEŞYOL YANYOLU SOK. NO:29 KÜÇÜKÇEKMECE 2.GİRİŞ KAPISI(KULLANILAN GİRİŞ):BEŞYOL MH.KARADENİZ SK.NO:21 KÜÇÜKÇEKMECE
İstanbul KYK AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(212) 421-33-54
Faks: 02124213354
Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. KAMP SOK NO:2
İstanbul KYK FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 568-47-93
Faks: 02125684602
Adres :: GENÇOSMAN MAHALLESİ ENSAR CD.NO:2 / 2
İstanbul KYK KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 812-30-07
Faks: 0212 812 30 08
Adres :: ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
İstanbul KYK ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 886-71-42
Faks: 02128866398
Adres :: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT
İstanbul KYK MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(212) 423-34-67
Faks: 02124233468
Adres :: ZAFER MAHALLESİ HARAMİDERE YOLU CADDESİ NO:26/7 ESENYURT/İSTANBUL
İstanbul KYK yurtları Anadolu yakası
İstanbul KYK ANADOLU HİSARI YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 308-26-20
Faks: 02163082617
Adres :: GÖKSU MAH. GÖKSU CAD. NO: 1/6 BEYKOZ/ MERKEZ / İSTANBUL
İstanbul KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 567-23-39
Faks: 02165650298
Adres :: MERDİVENKÖY MAH. ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO:33
İstanbul KYK MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(216) 371-01-92
Faks: 02163710192
Adres :: ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL
İstanbul KYK VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(216) 455-75-71
Faks: 02164557572
Adres :: ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.