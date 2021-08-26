İstanbul KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri İstanbul Avrupa Asya yakası KYK kız ve erkek yurtları

İstanbul KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.

KYK İstanbul yurtları

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile İstanbul oldu. Peki İstanbul’da KYK yurdu nerede var? İstanbul KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? İstanbul KYK yurt adresi. İşte İstanbul KYK yurtları ve KYK İstanbul adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları Avrupa ve Asya yakası...

İstanbul KYK yurtları

İstanbul Avrupa yakası KYK yurt adresleri

İstanbul KYK EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 534-86-33

Faks: 02125234281

Adres :: TOPKAPI MAH.ADNAN MENDERES VATAN BULVARI. NO:127 FATİH/İSTANBUL

İstanbul KYK KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 517-94-72

Faks: 02125181888

Adres :: ŞEHSUVARBEY MAH. CÖMERTLER SOK. NO:4 KUMKAPI FATİH- İST.

İstanbul KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 516-32-50

Faks: 02125182250

Adres :: BİNBİRDİREK MAH. PEYKHANE SOKAK NO:20 CEMBERLİTAŞ/FATİH

İstanbul KYK VEZNECİLER YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 513-32-71

Faks: 02125133271

Adres :: KALENDERHANE MAH. 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. NO:3 ŞEHZADEBAŞI / FATİH /İSTANBUL

İstanbul KYK BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 223-04-68

Faks: 02122230469

Adres :: PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL

İstanbul KYK ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 222-55-10

Faks: 02122225511

Adres :: KAPTAN PAŞA MAHALLESİ HALİT ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:8

İstanbul KYK ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 546-23-30

Faks: 02125462330

Adres :: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul

İstanbul KYK SADABAD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 294-98-70

Faks: 0212 294 83 74

Adres :: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL

İstanbul KYK FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 541-57-24

Faks: 2125415724

Adres :: BEŞYOL MH. BEŞYOL YANYOLU SOK. NO:29 KÜÇÜKÇEKMECE 2.GİRİŞ KAPISI(KULLANILAN GİRİŞ):BEŞYOL MH.KARADENİZ SK.NO:21 KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul KYK AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 421-33-54

Faks: 02124213354

Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. KAMP SOK NO:2

İstanbul KYK FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 568-47-93

Faks: 02125684602

Adres :: GENÇOSMAN MAHALLESİ ENSAR CD.NO:2 / 2

İstanbul KYK KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 812-30-07

Faks: 0212 812 30 08

Adres :: ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

İstanbul KYK ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 886-71-42

Faks: 02128866398

Adres :: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT

İstanbul KYK MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 423-34-67

Faks: 02124233468

Adres :: ZAFER MAHALLESİ HARAMİDERE YOLU CADDESİ NO:26/7 ESENYURT/İSTANBUL

İstanbul KYK yurtları Anadolu yakası

İstanbul KYK ANADOLU HİSARI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 308-26-20

Faks: 02163082617

Adres :: GÖKSU MAH. GÖKSU CAD. NO: 1/6 BEYKOZ/ MERKEZ / İSTANBUL

İstanbul KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 567-23-39

Faks: 02165650298

Adres :: MERDİVENKÖY MAH. ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO:33

İstanbul KYK MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(216) 371-01-92

Faks: 02163710192

Adres :: ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL

İstanbul KYK VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 455-75-71

Faks: 02164557572

Adres :: ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.