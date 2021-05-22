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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi'ne 25 Öğretim Üyesi alınacak
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi'ne 25 Öğretim Üyesi alınacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 25 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:13:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi'ne 25 Öğretim Üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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