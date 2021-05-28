  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD kabusu yaşıyor! Son 24 saatte...
Somali'de Eş-Şebab'a darbe! Kampları imha edildi, ölüler var
Kaybolan kız çocukları bakın nerede bulundu!
Türkiye- AB yol haritası belirendi!
Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:19:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen  biriminde  açık  bulunan  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alınacak.

Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adayların,  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar   Hakkında  Yönetmelik”  kapsamındaki   koşullar   ile  ilanda  belirtilen  özel   şartları sağlaması ve ilanda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlığına teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan tepki çeken hac kararı

Suudi Arabistan tarafından açıklanan Hac Genelgesi'nde 'geçerli aşılar' listesinde Çin'in ürettiği Sinovac aşısı yer almadı.
Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!
Siyaset

Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği tarihi ayarın acısını atlatamayan Yunan basını, kr..
Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay