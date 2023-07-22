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Gündem İstanbul Kemerburgaz'da orman yangını
Gündem

İstanbul Kemerburgaz'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-07-22 16:57:00 - 2023-07-22 17:06:38
İstanbul Kemerburgaz'da orman yangını

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Eyüpsultan Kemerburgaz Pirinççi kavşağında bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan ekipler yangına müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

Ayrıca bölgeye gelen TOMA'larla itfaiye araçlarına su desteği sağlandı. Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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