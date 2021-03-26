İstanbul Kayaşehir Spor Kulübü'nden Taekwondo’da çifte zafer!

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’in yedinci gününde yıldızlar kategorisinde 20 sıklette müsabakalar yapıldı.

10-17 mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 46 ülkeden bin 590 sporcunun katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasına katılan İstanbul Kayaşehir Spor Kulübü Yıldızlar Kategorisi sporcuları turnuva da göz doldurdurucu performansları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Daha önce ulusal ve il bazında çeşitli başarıları olan Zehranur Bingöl ve Faruk Özçelik uluslararası arenada ilk defa sahne aldı.

Bayanlar +59 kg da yarışan Zehranur Bingöl çok zorlu bir fikstür de Antrenörü Mücahit Sözal’ın önemli direktifleri ile iyi bir başlangıç yapmış ve aynı gün içerisinde 5 maç yaparak ülkemize altın madalyayı kazandırmıştır.

Erkekler 57 kg da yarışan Faruk Özçelik ise yoğun maç fikstüründen başarı ile çıkıp, finale kadar farklı kazanarak geldi. Finalde rakibine elenen Faruk’da uluslararası alan da ilk katıldığı turnuva da 2 nci olarak gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmıştır.