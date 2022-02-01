Mübarek üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Pek çok kişi imsak saatlerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sabah ezanı kaçta okunacak?

İstanbul imsak vakti! İstanbul’da sabah ezanı kaçta okunur?

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Recep ayını oruçla karşılamak isteyenler ise imsak vakitlerini araştırmaya başladı.