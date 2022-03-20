İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Nisan ayında...

İstanbul'da Nisan ayında da kar yağışı sürprizi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hava tahmin durumu tahminleriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. "Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli, Nisan ayında İstanbul'a kar yağabileceğini duyurdu. Peki 20 Mart 2022 pazar (bugün) İstanbul ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul'a Nisan ayı için kar yağışı uyarısı

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.

Nisan'da kar yağışı bekleniyor

"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

Öte yandan Sürmeli bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi.