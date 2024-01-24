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Gündem İstanbul için el sıkıştılar! YRP, Murat Kurum'u destekleyecek mi?
Gündem

İstanbul için el sıkıştılar! YRP, Murat Kurum'u destekleyecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-01-24 09:40:00 -
İstanbul için el sıkıştılar! YRP, Murat Kurum'u destekleyecek mi?

Geçtiğimiz hafta pazarlık masasından kalkan AK Parti ve Yeniden Refah bu hafta yeniden masaya oturdu. Şanlıurfa ve Elazığ'dan, biri Erdoğan'ın danışmanı eski iki AK Parti'linin Yeniden Refah'tan aday gösterilmesi "İstanbul için anlaşma sağlandı" iddialarını gündeme getirdi.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki yerel seçimler için heyetler görüşmesi yaşanan krizin ardından yeniden başlamıştı. AK Parti’den isimlerin Yeniden Refah üzerinden aday gösterilmesi dikkat çekti. AK Parti'nin önemli isimlerinden, eski milletvekili ve MKYK üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı Kasım Gülpınar’ın, istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçmesi kulisleri hareketlendirdi. Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan adayı oldu.

Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu da Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı olmasıyla beraber bu tutum AK Parti’nin iki önemli ili Yeniden Refah Partisine vererek İstanbul için anlaştığı şeklinde yorumlandı. Böylelikle Erbakan’ın İstanbul’da aday çıkarmayarak AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u destekleyeceği belirtildi.

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