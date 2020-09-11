İstanbul havalimanlarından 8 ayda 27 milyon yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda ocak-ağustos döneminde, iç hatta 6 bin 284 ve dış hatta 17 bin 41 olmak üzere 23 bin 325 sefer yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise ocak ile ağustosta, iç hatta 49 bin 780 ve dış hatta 26 bin 796 uçuş olmak üzere toplam 76 bin 576 sefer gerçekleşti.

Dış hatlara yoğun ilgi

Sabiha Gökçen Havalimanı yaz döneminde yolcular tarafından yoğun olarak tercih edilen havalimanları arasında yer aldı. Bu dönemde iç hatta 7 milyon 113 bin 67, dış hatta 3 milyon 482 bin 55 olmak üzere 10 milyon 595 bin 122 yolcu havalimanından seyahat etti. İstanbul Havalimanı’ndan aynı dönemde toplam 16 milyon 236 bin 730 yolcu hizmet aldı. Yolcuların 5 milyon 217 bin 757’si iç hatta, 11 milyon 18 bin 973’ü dış hatta uçtu. Ocak-ağustos döneminde iç hatta 12 milyon 330 bin 824, dış hatta 14 milyon 501 bin 28 olmak üzere toplam 26 milyon 831 bin 852 yolcu İstanbul havalimanlarında ağırlandı.