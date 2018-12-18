0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı ile ilgili kritik gelişme! Ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında yapılan toplantıda, İstanbul Havalimanı'nın taşınmasının ertelenmesi yönünde karar verildi.

18 Aralık 2018 Salı 19:45
İstanbul Havalimanı ile ilgili kritik gelişme! Ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda saat 15.00'da başlayan toplantıya Bakan Turhan'ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Erteleme yönünde karar

Toplantıdan çıkan sonuçla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak Bakan Turhan'ın başkanlığında yapılan toplantıdan erteleme yönünde karar çıktığı öğrenildi. Taşınma için yeni belirlenen tarihin Mart ayı olduğu kaydediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:45
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ
  4. Mehmet Cahit Turhan
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    2. Badem sağlıklı zayıflatıyor
    3. Salonların gözdesi 'berjer'
    4. Trump'a büyük darbe! Yasa dışı iş..
    5. Katar Milli Günü resepsiyonu
    6. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den o 2 ismi..
    7. Kuzu eti ve çinekop yemeyin!
    8. DİTİB teşkilat başkanları Almanya'da..
    9. En kaliteli uyku hangi saatte?
    10. Beşiktaş'ta ayrılan Pepe'ye sürpriz..
    11. "Atatürk'e hakaret etti" dediler,..
    12. Jetlag nedir?
    13. Haley'den Orta Doğu barış planı..
    14. Zekai Paşa'nın darbeci hainlerle..
    15. Paris'te lise öğrencileri yeniden..
    16. Çocuğunuzu karanlıkta uyumaya alıştırın
    17. Güney Amerika'dan "dünya ile uyum"..
    18. Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar çatıştı
    19. Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız" dedi
    20. Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...