  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul genelinde araçlar didik didik arandı
Yerel

İstanbul genelinde araçlar didik didik arandı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 22:46:00 -
İstanbul genelinde araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu

Yerel

İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da sıra dışı seçim çalışması
İstanbul'da sıra dışı seçim çalışması

Yaşam

İstanbul'da sıra dışı seçim çalışması

İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!
İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!

Yaşam

İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23