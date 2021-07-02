İstanbul Gelişim Üniversitesi 35 öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaatlar 16.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek. Ön değerlendirme tarihi 27.07.2021 olan müracaatların sınav giriş tarihi ise 29.07.2021 olarak belirtildi. Sonuçlar 02.08.2021 tarihinde www.gelişim.edu.tr adresinden duyurulacak. Başvurular Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

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