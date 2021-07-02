İstanbul Gelişim Üniversitesi 35 öğretim görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre akademik birimlerine öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaatlar 16.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek. Ön değerlendirme tarihi 27.07.2021 olan müracaatların sınav giriş tarihi ise 29.07.2021 olarak belirtildi. Sonuçlar 02.08.2021 tarihinde www.gelişim.edu.tr adresinden duyurulacak. Başvurular Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
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