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İstanbul Emniyeti'nde terfi dönemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfi dönemi. Çeşitli görevlerdebulunan 10 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.

03 Temmuz 2018 Salı 12:53
İstanbul Emniyeti'nde terfi dönemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 il emniyet müdür yardımcısı ve 5 ilçe müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevli 2 ikinci sınıf emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Terfi alan müdürler arasında, Polisevi Şube Müdürlüğü ile Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğünden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Hilmi Korhan Zilcioğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Pendik ve Tuzla ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu Eyüp Sabri Öksüz ve Bayrampaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Murat Şahin'in olduğu öğrenildi.


Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevli bulunan Serkan Şen ve Recep Çebe'nin de terfi alanlar arasında olduğu bildirildi.

Ayrıca, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:53
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