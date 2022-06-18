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Yerel İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kumkapı deposunda korkutan anlar! Bomba gibi patladı
Yerel

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Kumkapı deposunda korkutan anlar! Bomba gibi patladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu Kumkapı’da depoda yangın çıktı. Yan binalara sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, çalışmalar dronla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 21:12:00 - 2022-06-18 21:17:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu Kumkapı’da depoda yangın çıktı. Yan binalara sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, çalışmalar dronla görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kumkapı Türkeli Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonlar sonucu elde edilen sahte ve kaçak ürünlerin bulunduğu Kumkapı’daki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün depoyu saran yangın, yan binalara da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

 

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yan yan binalarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, yanan bölge ve çalışmalar dronla görüntülendi.

"Bomba gibi patladı"

Yangın anında arabada olduğunu söyleyen Özgür Özbay, “Arabanın içinde oturuyordum, aniden bir patlama sesi duyduk dışarıya çıktık. Çıktık ki her yer yanıyor, arka taraflara falan da sıçradı. Yangın neden çıktı bilmiyoruz, bilgi de vermediler. Bomba gibi patladı. Güvenlik güçleri gelip uzaklaştırdı bizi” diye konuştu.

Yangın anını anlatan Yusuf Çelik ise, “Çembere aldılar, kimseye yanaştırmıyorlardı. Güvenlik amacıyla kimseyi yanaştırmıyorlar. Alevler yükseliyordu” dedi.

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