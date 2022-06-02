'İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır'
İstanbul Arnavutköy'deki hafızlık talebelerinin sarık ve cübbeleri ile yürüyüşünü hedef gösterenlere tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır." dedi.
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Arnavutköy’de hafızlığını tamamlayan 393 talebenin "icazet" töreni öncesinde cüppe ve sarıklarıyla birlikte "teşrik tekbiri" eşliğinde yürümesi, laikçileri rahatsız etti.
Yürüyüşü hedef gösterenlere Twitter hesabından cevap veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı hatırlattı. Dr. Şenocak, "İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır." dedi.
İhsan Şenocak'ın paylaşımı şöyle:
İstanbul'u bize miras bırakan devletin Sultanı da ordusu da sarıklıydı. sarıklı hafızların İstanbul'u fetheden dedeleri gibi sarıklarıyla yürümesi milleti mesrur, sarıklı Fatih'in önünde diz çöken Bizans'ın çocuklarını rahatsız etti. İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır.