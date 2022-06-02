  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 'İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır'
İSLAM

'İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır'

İstanbul Arnavutköy'deki hafızlık talebelerinin sarık ve cübbeleri ile yürüyüşünü hedef gösterenlere tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 16:37:00 - 2022-06-02 16:53:34
'İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır'

 Yeniakit.com.tr 

Arnavutköy’de hafızlığını tamamlayan 393 talebenin "icazet" töreni öncesinde cüppe ve sarıklarıyla birlikte "teşrik tekbiri" eşliğinde yürümesi, laikçileri rahatsız etti.

Yürüyüşü hedef gösterenlere Twitter hesabından cevap veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı hatırlattı. Dr. Şenocak, "İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır." dedi.

İhsan Şenocak'ın paylaşımı şöyle:

İstanbul'u bize miras bırakan devletin Sultanı da ordusu da sarıklıydı. sarıklı hafızların İstanbul'u fetheden dedeleri gibi sarıklarıyla yürümesi milleti mesrur, sarıklı Fatih'in önünde diz çöken Bizans'ın çocuklarını rahatsız etti. İstanbul elbet bir gün Fatih'in mirasıyla barışacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay