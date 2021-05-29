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Ekonomi İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tıbbi sarf malzeme satın alacak
Ekonomi

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tıbbi sarf malzeme satın alacak

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tıbbi sarf malzeme satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:09:00 -
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tıbbi sarf malzeme satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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