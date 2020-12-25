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Gündem İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı’na atanan Şaban Yılmaz kimdir?
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İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı’na atanan Şaban Yılmaz kimdir?

HSK Birinci Dairesi Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı’na atanan Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz kaç yaşındadır, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:47:00 -
İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı’na atanan Şaban Yılmaz kimdir?

Şaban Yılmaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi. Peki, Şaban Yılmaz kimdir?

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesinin çalışmalarını tamamladı.

Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Şaban Yılmaz kimdir?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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