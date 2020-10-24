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Spor İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
Spor

İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası

Teklerde Slovak Martin Klizan ile Ilya Ivashka finale yükseldi - Çiftlerde Ariel Behar-Gonzalo Escobar şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:57:12 -
İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası

İSTANBUL (AA) - Türk tenisinin en köklü organizasyonlarından İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde finalistler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 72'ncisi düzenlenen turnuvada tekler yarı final maçları TED Kulübü kortlarında gerçekleştirildi.

Günün ilk maçında Slovak Martin Klizan, Hırvat rakibi Borna Gojo'yu 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada ise Belaruslu Ilya Ivashka, Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

Toplamda 104 bin 106 dolar para ödüllü turnuvada yarın Martin Klizan ile Ilya Ivashka şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Turnuvada çiftlerde Uruguaylı Ariel Behar ile Ekvadorlu Gonzalo Escobar şampiyon oldu. Behar-Escobar ikilisi, finalde ABD'li Robert Galloway-Nathaniel Lammons çiftini 4-6, 6-3,10-7'lik skorla 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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