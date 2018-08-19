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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kurban Uygulaması kullanıma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban hizmetlerine kolay ulaşımı için 'İBB Kurban Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kurban Uygulaması kullanıma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), vatandaşların kurban hizmetlerine kolay ulaşımı için 'İBB Kurban Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi. Mobil marketlerden telefon ve tabletlere indirilecek uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar kurban her türlü bilgiye ulaşabilecek.  

KURBANLIKLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR UYGULAMADA

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması, güncellenmiş haliyle bugünden itibaren İstanbulluların hizmetine girdi. 'Google play ve appstore'dan telefonlara ve tabletlere indirilebilecek İBB kurban uygulamasıyla, küpe kontrol, kurban ve adak satış yerleri, kurban ve adak kesim yerleri, kurban hakkında haberler ve bilgiler, ihbar hattı gibi içerikler sunuluyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:30
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