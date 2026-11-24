Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası ve yeni büyük askeri operasyon seçeneklerinin de değerlendirildiği süreçte, Başkan Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesini engellemeye yönelik nihai adımını henüz netleştirmediği bildirildi.

BEYAZ SARAY'DA SUİKAST TARTIŞMASI VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

NBC News'in yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi içinde İranlı üst düzey isimlerin hedef alınıp alınmaması konusu masaya yatırıldı. Operasyon seçeneğini savunan yetkililerin, bu adımın ABD'nin İran liderlerini her an hedef alabileceği mesajını vererek savaşı sonlandırmaya zemin hazırlayabileceğini öne sürdüğü aktarıldı. Karşı çıkan kesimlerin ise suikastların İran'da kalan yönetimi konsolide edebileceği ve ileride yürütülebilecek müzakerelerin güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

ABLUKA, YENİ OPERASYON SEÇENEĞİ VE SAVAŞIN SEYRİ

Trump'ın önünde büyük çaplı yeni bir askeri operasyon dahil pek çok seçenek bulunduğu belirtilirken, bir yönetim yetkilisinin Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve İran ekonomisindeki çöküş nedeniyle ABD'nin güçlü konumda olduğunu savunduğu ifade edildi. Gerilimin 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği geniş çaplı saldırılarla savaşa dönüştüğü, askeri ve nükleer tesisler ile sivil altyapının vurulduğu saldırılarda eski lider Ali Hamaney ve bazı aile fertlerinin hayatını kaybettiği, Tahran'ın ise buna karşılık Körfez'deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatıldı.